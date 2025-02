CORMA e incremento de incendios en La Araucanía: “Hemos visto intencionalidad”

Conversamos en Qué Hay De Nuevo con Rodrigo O’Ryan , presidente de la Corporación Chilena de la Madera (CORMA), sobre los incendios forestales activos que afectan a nuestro país, en particular, a las regiones de La Araucanía, Biobío y Ñuble.

“Ha habido un avance muy importante en el trabajo entre los organismos públicos y el sector privado, desde los puntos de vista de preparación y combate”, comenzó destacando O’Ryan en medio de los siniestros que afectan al territorio nacional.

No obstante a lo anterior, el presidente de CORMA apuntó al preocupante incremento de incendios registrados en la región de La Araucanía, donde “el aumento ha sido de un 92%, específicamente en Malleco, donde hemos visto incendios claramente intencionales”.

Respecto de la tesis de la ministra del Interior, Carolina Tohá, quien no descartó que los incendios en la zona sur sean por “reivindicaciones territoriales”, el experto recordó que “aquí en Chile no se generan incendios en forma natural, no tenemos rayos, por lo tanto, son generados por acciones del hombre, ya sea por negligencia o intencionalidad. Cuando uno ve multifocos generados en la noche, es bastante claro que lo que hay detrás es intencionalidad. En ese sentido, nosotros nos alineamos y sumamos a todas las medidas que el Gobierno ha ido implementando”, señaló O’Ryan.

Por último, consultado por las medidas adoptadas por el Gobierno, en particular por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), para prevenir y combatir este tipo de fenómenos, como el toque de queda, el presidente de CORMA aseguró que “las medidas tomadas están por el buen camino y, en la medida que vayan dando efecto, se verá la necesidad o no de ir escalándolas”.