Roberto Ossandón recuerda a Sebastián Piñera a un año de su muerte: “Me hubiera gustado tener una última conversación con él”

Hoy se cumple un año del fallecimiento del expresidente Sebastián Piñera, y en su memoria se han realizado diversas actividades conmemorativas. Entre ellas, una misa en la Iglesia de los Santos Ángeles Custodios, en Providencia, contó con la presencia de familiares, dirigentes de Chile Vamos y el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, en representación del gobierno.

En entrevista con Lo que Faltaba, el exvicepresidente de Renovación Nacional y amigo personal de Piñera, Roberto Ossandón, recordó emotivas anécdotas de su larga amistad con el exmandatario, destacando su legado y carácter.

Entre uno de las características del expresidente, destacó que “era un historiador acérrimo de la guerra del Pacífico, tenía muy buena memoria y por sobre todo era una persona que no guardaba rencor”.

Consultado por si le quedó algo pendiente de hacer con el exmandatario Ossandón contó que: “Me hubiera gustado tener una última conversación solo con él, para contarle cosas personales que me pasaron (…) tenía presupuestado contarle este año sobre unas personas que me desprestigiaron y que por eso no estuve en ningún Ministerio cuando era bien amigo de él”.

Para cerrar, expresó su gratitud por el reconocimiento que, con el tiempo, ha ido creciendo hacia su legado tras haber liderado el gobierno de Chile en dos periodos: “Lo bueno de todo esto, es que la gente lo ha ido reconociendo y eso le hace muy bien a las familias y al país”.