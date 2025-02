Ministra Toro se compromete con los afectados por el megaincendio: “Esperamos que en un año todas las familias tengan su solución identificada”

Como es costumbre, en la Entrevista de ‘Lo que faltaba’, abordamos los principales temas que han marcado la agenda nacional e internacional. Para esta edición, conversamos con la ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro, sobre el trabajo de la reconstrucción tras el megaincendio que afectó a la región de Valparaíso en 2024.

Consultada por este tema, la secretaria de Estado explicó que “es importante poder explicar lo que se ha podido avanzar y los que nos gustaría poder avanzar más rápido, pero lamentablemente la institucionalidad no avanza a los tiempos que requieren las familias (…) la reconstrucción no es algo de este gobierno, es un problema de Estado y uno de los diagnósticos con los que me quedo es la falta de una institucionalidad a cargo de las reconstrucciones”.

En ese sentido, destacó que “en materia habitacional hemos calculado que hay un 14% de avance (…) se han identificado diversas problemáticas; una de ella es la topográfica. Hay otra dimensión que es la irregularidad en la tenencia de la tierra y ahí lo que hemos estado haciendo, es ir avanzando en paralelo, pero hay otra más que requería una tramitación flexible que no existía”.

Para culminar, Toro se comprometió a que en doce meses las familias afectadas tengan una solución clara y definida: “Espero que haya un avance mucho más sustancial y, en ese sentido, que todas las familias tengan su solución identificada es un primer paso muy importante. Ese es nuestro compromiso, junto con el ministro Montes”.