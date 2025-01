Alejandro Fernández de Gemines Consultores: “La conducta del Banco Central tiene responsabilidad en la devaluación de nuestra moneda”

En entrevista con ‘Más Que Números’, el gerente de estudios de Gemines Consultores, Alejandro Fernández, criticó al Banco Central por haber, según su juicio, acelerado la baja de tasas en un momento en donde correspondía ser precabidos, lo que considera como causante de la devaluación del peso.

“El peso chileno es la moneda más depreciada en América Latina. Si compara uno con países emergentes de otras regiones del mundo, también es la más depreciada, o la segunda más depreciada. Creo que más que el fenómeno mundial, tiene que ver con nuestro Banco Central”, acusó.

En ese sentido, agregó que la institución financiera “no le dio mayor importancia a la depreciación del peso. A veces lo mencionaba en el IPoM, a veces no. De hecho, en el último IPoM asume que la meta de la inflación se va a alcanzar en 2026 gracias a que el tipo de cambio real va a bajar. Eso es algo en lo que no tienen ninguna influencia y ningún control. Me parece una locura”.

Fernández también se muestra preocupado por la falta de iniciativas procrecimiento para la economía, advirtiendo:

“Esta economía tiene una senda de crecimiento que nos pone en curso de colisión con nosotros mismos. Si seguimos bajo el 2%, eso va a generar una tensión social que no sé si será manejable”.