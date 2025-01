Alcalde de Huechuraba valora trabajo del Consejo Municipal: “Es más fácil trabajar con gente que no piensa igual”

Como es costumbre, en la Entrevista de ‘Lo que faltaba’, abordamos los principales temas que han marcado la agenda nacional e internacional. Para esta edición, conversamos con Maximiliano Luksic, alcalde de Huechuraba, sobre los desafíos que tendrá durante su gestión.

Seguridad y conectividad

Al ser consultado sobre el tema de seguridad, Luksic señaló que existía un déficit en esta área, pero que está siendo resuelto gracias a diversas inversiones realizadas: “Veíamos en la campaña que había un déficit en materia de seguridad y cuando llegamos estuvimos trabajando para crear un departamento de seguridad (…) le pusimos un énfasis a la seguridad y el consejo ha sido fundamental para llevar esto a cabo. Antes teníamos 73 cámaras de seguridad, entonces para un operador era buscar a Wally cuando quería encontrar algo y ahora estamos implementando todos los instrumentos para un monitoreo con mayor tecnología”. En ese sentido, enfatizó que “el tema de seguridad es un problema nacional, pero si las comunas vecinas pueden trabajar en conjunto, vamos a poder aportar para combatir esto”.

En relación a las dificultades de conectividad que tiene la comuna, explicó que “queremos impulsar la creación de redes que mejoren la conectividad entre nuestra comuna y las zonas aledañas, facilitando el desplazamiento de las personas de manera más eficiente y accesible”.

Consejo Municipal

El jefe comunal resaltó la colaboración con el Consejo Municipal, destacando que este trabajo conjunto ha sido clave para alcanzar acuerdos en diversas áreas: “La información la estamos discutiendo conjuntamente. Lo lindo del municipio es que el principal foco es el bienestar y, en ese sentido, es más fácil trabajar con gente que no piensa igual y vengamos de distinto sector”.

Tomas y campamentos ilegales

Según Luksic, en la comuna existen nueve tomas y dos campamentos ilegales, situación que ha evidenciado desde su campaña. Sin embargo, recalcó en que buscará dar una salida óptima para esas personas: “Es un problema no menor y me tocó mucho ver este tema en campaña. No voy a dejar a nadie en la calle, pero quiero también que se cumpla la ley. Primero hay que llegar a un consenso de que esto no se expanda más y que paguen los servicios básicos, mientras vemos cómo le podemos dar una salida a este tema. Se puede planificar bien esto, porque si uno les da una solución a las personas, se puede llegar a buen puerto”.

Para finalizar, destacó que su experiencia en el extranjero le permitió identificar buenas prácticas que podrían ser aplicadas en Huechuraba, con el objetivo de mejorar la comuna y ofrecer soluciones innovadoras: “Tuve la oportunidad de conocer diferentes culturas, pero uno ahí va entendiendo que no nos podemos comparar con otros países porque el desarrollo es distinto, pero sí podemos sacar buenas costumbres y eso es lo que me motivó a seguir trabajando en lo que estoy”.