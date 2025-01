Maximiliano Alarcón cuenta todos los detalles sobre su libro ‘Camila Polizzi y el poder al desnudo’

‘Camila Polizzi y el poder al desnudo’ es una investigación periodística que narra cómo se construye la imagen de una figura mediática, desde la más simple ambición de grandeza hasta los riesgos de querer posicionarse cada vez más arriba en la escala del poder.

Polizzi, quien pasó de ser una joven de una población de clase media en Concepción a candidata a alcaldesa y a diputada, para después ser la protagonista mediática de la arista Lencería del caso Convenios y por lo cual se encuentra bajo arresto domiciliario.

Conversamos en Qué Hay De Nuevo con el periodista Maximiliano Alarcón sobre el lanzamiento de su libro ‘Camila Polizzi y el poder al desnudo’.

“Cuando estalló el caso el año antepasado sentía que no se estaba contando del todo bien a nivel mediático porque se estaba poniendo mucho el foco en ella (Polizzi) y yo lo que veía era que era un personaje menor en términos de poder. Yo decía, ¿Por qué no se habla tanto del gobernador (Rodrigo Díaz)? y me parecía ilógico que ella fuera la protagonista de caso, siendo que habían muchos ‘casos Convenios’ en el Biobío”, contó Alarcón.

Ante este panorama, el periodista comenzó a indagar más, en los aspectos que pasaron más desapercibidos, mientras el foco estaba puesto en la llamada arista Lencería.