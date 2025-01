Embajador Valdés asegura que el programa Visa Waiver no está en riesgo con Trump: “Chile no está en deuda de ningún tipo”

Donald Trump asumió este lunes su segundo mandato como presidente de EE. UU. en una ceremonia en el Capitolio, convirtiéndose en el segundo presidente en la historia del país en liderar en dos períodos no consecutivos. En su discurso, prometió restaurar la grandeza de la nación y mencionó que “el declive de EE. UU. ha terminado”. Entre sus primeras medidas, anunció emergencias nacionales para frenar la inmigración ilegal, desplegar tropas en la frontera sur, y reducir costos energéticos. También impulsó aranceles a productos extranjeros, reafirmó su intención de recuperar el Canal de Panamá y declaró su meta de poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania.

En entrevista con Lo que Faltaba, el embajador de Chile en Estados Unidos, Juan Gabriel Valdés, se refirió a la investidura de Donald Trump.

Para Valdés, “esta ceremonia fue distinta a la anterior, porque fue en un ambiente cerrado y no al aire libre. Su discurso anterior fue de una persona que venía fuera de la clase política, en cambio hoy era una fiesta de un señor que piensa que es dueño de casa y vuelve, entonces era menos agresivo que la vez pasada y con una sensación de mayor seguridad en él y sus equipos”.

Consultado por cómo se prepara la cancillería para la nueva era Trump, especificó que pese a tener una buena relación, hay cosas a las que ponerle atención: “Nosotros tenemos un país que tiene una muy buena relación con Estados Unidos y que quiere mantenerla. Nos preocupa el tema de los aranceles (…) nos sabemos cómo va a operar eso, entonces sería prematuro hacer cualquier tipo de consideración respecto de ese tema. Eso tiene mucha importancia para Chile y seguiremos el tema de manera muy cercana”.

Para culminar, abordó las interrogantes sobre qué pasará con la Visa Waiver: “Chile ha cumplido con todo lo que Estados Unidos le ha pedido en materia judicial e información sobre los chilenos que viajan, entonces Chile no está en deuda de ningún tipo. Hay un problema que son las bandas organizadas de chilenos en Estados Unidos y obviamente que preocupa a las autoridades norteamericanas y si se toma una decisión crítica para nuestro país, va a ser por esa razón, no porque el gobierno de Chile no haya cumplido”.