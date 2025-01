Académica Soledad Garcés y uso del celular: “El llamado de atención que nos hizo el Presidente me gusta y se lo haría a todos los padres”

Pasó apenas un minuto y medio de iniciado su discurso en el Congreso Futuro 2025, cuando el presidente Gabriel Boric le llamó la atención a parte de los asistentes por estar mirando su celular. Asimismo, el mandatario reflexionó sobre el uso del smartphone, en particular, porque dentro de poco tiempo se convertirá en padre y pretende empezar una transición tecnológica. A raíz de este momento, Black & White consultó a los chilenos respecto de la postura del presidente Boric sobre el uso regular de los dispositivos móviles.

En detalle, la encuesta registró que la mayoría (59%) está en desacuerdo con que el Presidente opte por usar un teléfono sin conexión a Internet. Además, un 37% considera que la decisión del Presidente es interesante e invita a la reflexión, mientras que un 32% la considera populista.

Conversamos en Qué Hay De Nuevo con Soledad Garcés, directora de la Fundación para la Convivencia Digital y académica de la Universidad de Los Andes, sobre el uso del celular en la vida cotidiana y, con ello, las redes sociales.

Consultada por la molestia del presidente Boric y el llamado de atención que hizo en su discurso en medio del Congreso Futuro 2025 por el uso de celulares, Garcés expresó que “el llamado de atención que nos hizo el Presidente me gusta y se lo haría a todos los padres”.

En cuanto a los problemas que genera el uso excesivo de los dispositivos móviles, la directora de la Fundación para la Convivencia Digital explicó que el efecto que genera es que tanto los niños como los adultos dejan de gozar al estar en contacto con la naturaleza. Asimismo, indicó que “el mundo digital es tan sobreexcitante que no te permite tener momentos de concentración profunda, entonces tú te acostumbras a obtener información ligera y tu pensamiento nunca es profundo, y una persona que no tiene pensamiento profundo, que no tiene capacidad de concentración, es una persona influenciable y que no logra tener momentos de placer auténticos”.

Sobre si esto es una problemática de nuestra sociedad solamente, la académica de la Universidad de Los Andes sostuvo que “es un problema global”.