Kevin Cowan y Guillermo Larraín analizan el debate en torno a la reforma de pensiones

Conversamos en Más Que Números con Kevin Cowan, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI), y Guillermo Larraín, académico de la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la Universidad de Chile, sobre la reforma previsional, en un día en que se espera que el Gobierno ingrese las indicaciones y la comisión de Trabajo del Senado vote el proyecto.

Consultados por cómo se han estado dando estos últimos días de negociaciones para sacar adelante la reforma de pensiones en el Congreso, a “puerta cerrada” similar a una “cocina” como lo calificó la economista Andrea Repetto, Cowan enfatizó que “una reforma de pensiones es una reforma compleja. Yo creo que efectivamente acá ha habido largas discusiones con hartos antecedentes sobre la mesa en distintas aristas y lo que está haciendo ahora es ciertas negociaciones en el borde”.

Por su parte, expresó que “no sé si lo llamaría cocina. Lo importante es que cuando se presenten las indicaciones, vengan con suficientes antecedentes para poder tener una discusión sustancial respecto a las consecuencias, implicancias, cómo va a funcionar”.

En esa misma línea, Larraín opinó que “la palabra ‘cocina’ no me gusta porque tiene una connotación mala, que se utilizó para denostar lo que es un proceso natural en democracia, que es de negociación. Entonces, no me gusta la palabra, no ayuda a lo que yo creo que esta reforma debiera aspirar que es a estabilizar este debate”.

Respecto del punto sobre el préstamo, el académico de la FEN U. de Chile sostuvo que “es una cuenta nocional”, la cual, desde su punto de vista, “no tiene sentido”. “Yo preferiría que la discusión fuera sobre la necesidad de tener un componente de reparto transitorio o un componente de solidaridad intergeneracional transitorio”, indicó.

En otro punto, Guillermo Larraín advirtió que “en los próximos 10 a 15 años vamos a sentir con toda la fuerza los efectos retardados de la crisis del 82. El sistema previsional necesita ahora estabilizarse”. En ese sentido, hizo hincapié en que “lo que sería un éxito estratégico de esta reforma (de pensiones) es que la discusión estructural se cierre, para que lo que quede abierto sea la discusión paramétrica”.