De Gregorio afirma que “este Gobierno ha hecho un esfuerzo notable de estabilización de la situación fiscal”

Conversamos en Más Que Números con José De Gregorio, decano de la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la Universidad de Chile, exministro y expresidente del Banco Central, sobre la actualidad política y económica.

Respecto de la repatriación de capitales y la polémica por baja recaudación, el exministro de Economía expresó que “yo no anticiparía juicios, esperaría a que conozcamos bien la ejecución presupuestaria y poder hacer una comparación con las estimaciones para saber cuan optimista o pesimista se fue”.

Mirando las estimaciones de este Gobierno y de administraciones anteriores, De Gregorio enfatizó que “yo no tengo la información para decirte cuánto se han equivocado. Si tú a mi me preguntas, yo creo que hubo un optimismo infundado respecto de la repatriación, ha habido estimaciones un poco optimistas, pero esto ha pasado siempre. Hay una cosa que es importante, este Gobierno, de alguna u otra forma, ha hecho un esfuerzo muy notable de estabilización de la situación fiscal”.

Por otra parte, el decano de la FEN abordó el panorama económico de Estados Unidos y su impacto en nuestro país. “Hay un escenario global que sí deberíamos tener en consideración y yo no digo que no va a ocurrir, y que es un escenario donde hay mucha incertidumbre en el mundo: una política monetaria menos blanda en Estados Unidos, con todos los riesgos geopolíticos, una gran demanda por dólares, que tengamos el dólar en Chile subiendo arriba de los 1.100 pesos, es algo que no podemos descartar”.

En esa línea, destacó que “hay que tener cuidado con sobredeterminar la política monetaria porque nos resta independencia”.