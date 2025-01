Investigadora María José Abud y empleo: “Quizás el mayor desafío es bajar los costos a la contratación femenina”

Conversamos en Más Que Números con María José Abud, investigadora de Horizontal e ingeniera comercial egresada de la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la Universidad de Chile, sobre la crisis del mercado laboral chileno y los desafíos para las mujeres en este ámbito.

Actualmente, Abud sostuvo que “efectivamente tenemos una emergencia laboral no declarada como bien ha dicho David (Bravo) y acá hay distintas cosas. Por un lado, tenemos un tema de empleabilidad importante, estamos con una tasa de ocupación cercana a los niveles del 2010, no hemos logrado recuperar el empleo que perdimos en la pandemia y no solo tenemos el desafío de generar empleo formal, pero también tenemos uno de cada tres trabajadores en una situación de informalidad”.

Ante la pregunta de cómo se vuelve a invitar a las mujeres al mercado del trabajo, la investigadora de Horizontal enfatizó que “acá no hay una bala de plata, que una gran medida va a mover la aguja, sino que tiene que ser un conjunto de materias. En temas de empleo femenino quizás el mayor desafío es bajar los costos a la contratación femenina”.