Gobernador Orrego y renuncia de Marcela Sandoval: “Es bueno que nos acostumbremos a que los errores del Estado no sean impunes”

Los gobernadores, como Claudio Orrego, Rodrigo Mundaca y Alejandro Santana, han criticado el incumplimiento de Boric y demandan más atribuciones, especialmente en materia de seguridad, calificando la situación como un obstáculo para la descentralización. A su vez, acusan al gobierno de fortalecer la centralización al mantener y potenciar el rol de los delegados presidenciales, un cargo que consideran prescindible y duplicador de funciones.

En entrevista con ‘Qué hay de Nuevo’, el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, se refirió a los desafíos que afrontará en su gestión y la polémica que tiene con el presidente Boric sobre los cargos de delegados presidenciales.

Orrego descartó que esta solicitud de eliminar el cargo de delegado presidencial sea un problema personal, si no que va por el camino de la confusión que se genera en la ciudadanía: “Más que un conflicto personal, esto es una situación que genera confusión, descoordinación y duplicidades. Más bien es un problema institucional. Me llevo muy bien con el delegado actual, hemos trabajado mucho juntos, pero sí creo que es una figura que genere confusión (…) esto es un problema que ojalá podamos solucionar, pero no creo que se resuelva en este gobierno”.

Marcela Sandoval

El Presidente Gabriel Boric solicitó la renuncia de la ministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval, tras la polémica por la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende para convertirla en museo.

Sobre la salida de Marcela Sandoval, Orrego puntualizó que en este caso “las cosas se hicieron mal. Una cosa es si las casas podrían ser parte del patrimonio museológico del país, pero otra es pagar por una casa donde actualmente hay una ministra involucrada. Me parece una falta de diligencia mínima y se transforma en un nuevo error no forzado del gobierno que empaña la noticia de la semana que fue la visita del presidente al Polo Sur”. En ese sentido, agregó que “está bien pedida la renuncia, es bueno que nos acostumbremos a que los errores del Estado no sean impunes y menos cuando esto solo era cosa de revisar la ley y la Constitución”.