¿Cómo el Declive de las discotecas en el mundo ha afectado también a Chile?

El declive de las discotecas es una tendencia global impulsada por cambios culturales, altos costos, y un menor interés de las nuevas generaciones por la vida nocturna, exacerbada por la pandemia y el auge de los festivales de música. Según The Financial Times, entre 2014 y 2024, la proporción de fiestas que se extendían más allá de las 3 am disminuyó significativamente en 12 de 15 grandes ciudades, como Berlín, Nueva York y Melbourne.

En Chile, este fenómeno ha impactado gravemente al sector. Fernando Bórquez, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios Nocturnos (Anetur), atribuye la crisis a factores como la pandemia, el estallido social, la inseguridad y cambios en los hábitos sociales. La gente prefiere reuniones en casa, más económicas y seguras, mientras que las discotecas enfrentan restricciones horarias y costos crecientes. Además, el modelo de negocio se ha reducido a operar solo los fines de semana, lo que dificulta su sostenibilidad.

Pese a los esfuerzos por mejorar la seguridad y ofrecer nuevas experiencias, como fiestas temáticas, los empresarios enfrentan desafíos estructurales. Las autoridades, según Bórquez, a menudo adoptan medidas restrictivas que afectan a los locales formales, complicando aún más la recuperación del sector.

En entrevista con Qué hay de Nuevo, conversamos con el Presidente De La Asociación Nacional De Empresarios Nocturnos (Anetur), Fernando Bórquez, sobre cómo el declive de las discotecas en el mundo también afecta a Chile.