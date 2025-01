Gustavo Marwitz del Bioparque Buin Zoo explicó por qué el capibara es el animal del verano

El capibara no solo es el roedor más grande del mundo. No solo parece la mezcla entre un caballo y un hipopótamo. No solo se lleva bien con todos los otros animales. Sino que además es la sensación viral del momento.

La ternura y apariencia zen de estas peludas criaturas los ha convertido en obsesión de las redes sociales. El hecho de que no esté presente naturalmente en Chile hace que en nuestro interés por los capibaras sea aún mayor, y así lo demostró la pasada Navidad, en donde los peluches de este animal fueron el furor de la temporada.

Por fortuna, sí podemos conocer a estos bellos roedores en el Bioparque Buin Zoo, en donde los capibaras se han convertido además en el fenómeno del verano. Gustavo Marwitz, subgerente de comunicaciones del Buin Zoo, conversó con ‘Qué Hay De Nuevo’ sobre la experiencia de visitar a estos animales.