Economista Sergio Lehmann afirma que “sin una reforma de pensiones, recuperar la profundidad del mercado de capitales va a tomar más de 20 años”

Conversamos en Más Que Números con Sergio Lehmann, economista jefe de BCI, para analizar el dato de Imacec de noviembre 2024, el precio al alza del dólar, proyecciones 2025 y el impacto de las reformas (pensiones, permisología y sistema político).

Respecto del valor al alza del dólar, que llegó a los mil pesos, Lehmann indicó que “es algo más bien transitorio” y que “el tipo de cambio debería ir moviéndose hacia niveles en torno a 940-950 de aquí a fin de año”.

Consultado por el Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) correspondiente al mes de noviembre 2024, el cual registró un crecimiento del 2,1%, el experto destacó que “fue una cifra ligeramente mayor a lo que estábamos esperando, estábamos proyectando 1,8%, no hay una diferencia importante, el diagnóstico no cambia, no lleva una corrección respecto de lo que va a ser el cierre de este año que va a estar entre 2,1-2,2%”.

Mirando lo que fue el 2024, el economista jefe de BCI señaló que minería fue el sector que estuvo empujando la dinámica de crecimiento, pero que este 2025 “va a ser más débil”. “En general lo que estamos viendo es una economía que está creciendo entorno a su potencial, en torno al 2%, bien pobre, débil, pero es nuestra realidad y básicamente lo que vamos a ver durante 2025 es esa misma realidad”, agregó.

Sobre el tenso debate en torno a la reforma previsional que impulsa el Ejecutivo y los beneficios que traería que se saque adelante, Lehmann enfatizó que “el hecho de avanzar en una reforma de pensiones no solamente va a permitir mejorar las jubilaciones, sino que además tiene una dimensión económica relevante”. Asimismo, hizo hincapié en que “hoy día, sin una reforma de pensiones, recuperar la profundidad que teníamos del mercado de capitales prepandemia, antes de los retiros, va a tomar más de 20 años”.

Por último, respecto de los desafíos para este año, tanto a nivel global como local, el economista destacó que, en materia internacional, veremos una mayor tensión entre Estados Unidos y China. “En el lado local, todo lo que tiene que ver con reformas, pensiones, permisología, ojalá se pueda avanzar en reforma al sistema político”, señaló.