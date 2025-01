Adolfo Numi y discusión por erradicación de toldos azules: “La situación es grave y está a nada de convertirse en algo mayor”

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, abordó el desafío de erradicar los toldos azules y el comercio ilegal en la comuna. Aunque prometió eliminarlos al asumir, reconoció que erradicar completamente el comercio ilegal es casi imposible. Destacó operativos que han llevado a incautar mercancías falsificadas, armas y bienes ilegales, señalando que detrás de estos toldos hay mafias organizadas que arriendan espacios por sumas millonarias. Desbordes subrayó el trabajo conjunto con Carabineros, Aduanas y autoridades como el delegado presidencial Gonzalo Durán y el gobernador Claudio Orrego, con el objetivo de recuperar espacios como calle Meiggs y convertirlos en áreas ordenadas y despejadas.

En entrevista con ‘Qué hay de Nuevo’, el presidente de la Asociación para el Desarrollo del Barrio Meiggs, Adolfo Numi, se refirió al problema y debate que se ha generado en torno a los toldos azules que están ubicados en la zona.

Consultado por la situación, Numi señaló que “la mirada que tenemos es preocupante. Estamos tan normalizados con esta situación que no produce ningún efecto. La situación es grave y está a nada de convertirse en algo mayor, entonces es un escenario complejo y nosotros como privados nos hemos enfrentado a una cultura en el aparato publico que no facilita el dialogo con las autoridades, tanto con la exalcaldesa Hassler, como con las actuales. En la medida de que logremos vencer los prejuicios vamos a lograr avanzar, ya que este problema no es solo de nosotros, si no que es un tema país, porque los toldos azules están ubicados en varias ciudades de Chile”.

Tras esto explicó que “la diferencia con el comercio informal, es que hay un control territorial a base de la fuerza y extorsión, es decir que, algunas personas que se toman las calles, no permiten que demás se puedan ubicar e incluso deben hasta pagarles, lo que es una acción de fuerza, porque ese orden de la zona no es algo democrático”.

Numi indicó que la relación con las autoridades comienza desde cero, luego de que asume un nuevo jefe comunal. Sin embargo, adelantó que es posible solucionar esta problemática: “Cada vez que llega una autoridad nueva, desecha todo lo hecho por la gestión anterior y tenemos que empezar de cero nuevamente, entonces realmente es agotante (…) nosotros creemos que es posible resolver el problema, lo que pasa es que es muy difícil poner de acuerdo a todas las partes, pero si es que lo lográramos, le daríamos una luz de esperanza a todos los otros sectores que sufren de lo mismo”.