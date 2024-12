Previo a año nuevo: Ministro (s) de Obras Públicas anuncia que el ‘Peaje a Luca’ también se aplicará este miércoles 1 de enero

Conversamos en Qué Hay De Nuevo con el ministro de Obras Públicas subrogante, Danilo Núñez, para abordar las medidas en el transporte público previo a la celebración de año nuevo.

Consultado por la salida de vehículos desde la región Metropolitana por las celebraciones de año nuevo, la autoridad señaló que “se estima que para el día de hoy saldrán alrededor de 125 mil y mañana 130 mil, que no es una cifra menor”. Asimismo, hizo un llamado a que las personas salgan lo más temprano posible, ya que durante la tarde de este lunes y la de mañana martes se espera el peak de salida, por lo que habrá alta congestión vehicular.

Respecto de las medidas en las carreteras para hacer más expedito el tránsito, como el peaje a luca, el ministro (s) de Obras Públicas destacó que “funciona, no como nosotros desearíamos porque no aplana la curva durante el día, pero sí genera un incremento levemente mayor si no existiera”.

Como en todo evento especial, el Núñez indicó que “el peaje a luca también va a operar el día miércoles 1 de enero de 7:00 a 1:00 PM en las plazas de peaje de Angostura, Lo Prado, Cuesta Zapata y en la Ruta 5 Norte, Las Vegas”.

Por último, respecto de la situación en el Aeropuerto de Santiago, el cual ha presentado largas filas generando molestia en los pasajeros por las demoras, el ministro aseveró que “ha ido mejorando porque ya se han tomado una serie de medidas”.