Vittorio Corbo, expresidente del Banco Central, define los pro y contras de la actual Reforma de Pensiones

A modo de análisis de fin de año, el economista y expresidente del Banco Central, Vittorio Corbo pasó por ‘Más Que Números’ para proyectar cómo se viene el 2025. En ese sentido, advirtió que es importante empezar a crecer de nuevo, pero también que actualmente nuestra economía no puede crecer sosteniblemente más allá del 2%. En ese sentido, cree que es importante poner el énfasis en variables reales, como la Reforma de Pensiones.

“Tenemos que avanzar en pensiones”, sentenció en conversación con Patricio Eskenazi y Catalina Edwards, agregando que es necesario “revisar los parámetros. Los chilenos estamos viviendo mucho más, y las tasas de retorno han ido bajando en todo el mundo. Hay que ajustar el sistema”.

En ese sentido, asegura: “Me parece bien aumentar el monto de cotización, pero una parte importante de eso tiene que ser capitalización igual. De contrario, los trabajadores lo tomarán como costo y decidirán irse a la informalidad. Me parece bien el bono tabla para compensar a las mujeres. No me parece bien el préstamo que hacen los cotizantes, ese debería tomarlo el Estado. Por qué crearían un mecanismo que es deuda”.

Sobre el reparto, Corbo señala: “Yo estoy de acuerdo con el 0,5%. Me gustaría más que se financiara con impuestos generales, pero hay que llegar a un acuerdo”.

