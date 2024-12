Cristóbal Huneeus destaca trabajo de la mesa técnica en pensiones pero advierte “conflicto de interés” en la industria

En conversación con ‘Más que Números’, el coordinador de la mesa técnica de la reforma de pensiones, Cristóbal Huneeus, se refirió a la discusión del proyecto.

En primera instancia, Huneeus valoró el trabajo realizado por la mesa técnica y destacó que “fue dialogante y respetuoso. Una conversación bastante franca que tratamos de dejar plasmado en el informe, lo importante es que el mundo político llegue a un acuerdo que deje a todos contentos con la reforma”.

No obstante, Huneeus precisó que “fue una mesa técnica con un rayado de cancha político. No fue 100% técnico”. De la misma manera, advirtió que “el conflicto de interés en esta industria es brutal, porque mucha de la gente que opina no transparente que ellos trabajan para corredoras que les venden productos a las AFP (…) no tengo problemas en que den su opinión, pero que transparenten su conflicto de interés”.

Finalmente, el coordinador de la mesa técnica señaló que, dentro de los nudos que faltan por destrabar están “cuánto va a ser el préstamo y a quiénes les van a llegar los beneficios. El informe lo que entrega es un conjunto de simulaciones y me imagino que el Ejecutivo y los senadores van a pensar en otras”.