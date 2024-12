Presidente de Econsult, José Ramón Valente, destaca que para volver a crecer “es crucial restituir los incentivos al ahorro”

El libro Pioneros del Capital incluye los relatos de 27 de economistas, emprendedores y académicos, quienes cuentan sus trayectorias y cómo surgieron en el mercado de capitales.

Conversamos en ‘Más Que Números‘ con el empresario y exministro de Economía, José Ramón Valente, sobre el lanzamiento de su libro Pioneros del Capital.

Consultado por los perfiles de los protagonistas de este libro, Valente destacó que “esta generación que parte creando empresas sobre la base de un terreno fértil que se genera en Chile en ese minuto -hay cambios institucionales muy relevantes como la apertura de Chile al comercio internacional- está marcada por la crisis del 82-83”.

Respecto de los mercados capitales, el economista señaló que existe un cierto “estigma” al respecto “que es casi como un lugar donde los ricos se entretienen comprando y vendiendo acciones”. No obstante, al analizar lo que significa con mayor profundidad, el exministro explicó que “un mercado de capitales competitivo es lo que permite la meritocracia en los países porque es lo que permite que los recursos -que son siempre escasos- se asignen a las buenas ideas y no a los familiares, a los pitutos, a los conocidos o a quien me va a hacer un favor político”.

Desde su punto de vista, los hitos más relevantes que han marcado la construcción de los mercados capitales fueron, en primer lugar, liberar la tasa de interés para incentivar el ahorro y, en segundo lugar, la creación de los fondos de pensiones, con lo cual permitió tener ahorro local de largo plazo.

Por último, el presidente de Econsult hizo hincapié en que “los países enfrentar restricciones internacionales al financiamiento, en el sentido de que tú como país no puedes simplemente financiarte sobre la base de créditos externos o de extranjeros que te presten la plata, tienes que tener ahorros locales”. Por esa razón, “es crucial que entendamos que para poder volver a crecer necesitamos restituir esos incentivos a ahorrar”.