Climatólogo alerta que ola de calor podría superar todos los récords históricos

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) informó que se esperan altas temperaturas desde este miércoles 18 de diciembre hasta el inicio de la próxima semana en los valles de la zona centro del país. Las máximas alcanzarán entre 33 y 35 grados en sectores precordilleranos de la Región de Valparaíso, y alrededor de 33 grados en la Región Metropolitana.

El fenómeno también afectará a las regiones de O’Higgins y del Maule, con condiciones cálidas que se mantendrán hasta Navidad. Se recomienda evitar la exposición al sol durante las horas más calurosas, entre las 14:00 y 17:00 horas, y mantenerse hidratado.

En entrevista con ‘Qué hay de nuevo’, el climatólogo y profesor de la Universidad de Santiago, Raúl Cordero, se refirió a las altas temperaturas que afectarán a la zona centro del país durante los próximos días.

Cordero comenzó advirtiendo que estas temperaturas podrían superar todo las marcar registradas: “Lo más probable es que el verano sea muy caluroso, pero es menos probable que tengamos este año un verano tan récord como los anteriores, ya que fueron extraordinariamente calurosos, donde se llegaron a cifras récord”. Sin embargo, puntualizó en que “el problema con la nueva normalidad, es que uno dice que el clima cambió y que hay que adaptarse, pero es que no solo cambió, sino que la cosa irá para peor. Esperamos que el año que viene no sea tan caluroso para que no tengamos una temporada de incendios forestales tan activada o mortal como la pasada. Este 2024 va a terminar como el año más caluroso jamás registrado, superando el récord que se había establecido hace solo 12 meses, es decir, la cosa va para peor”.

Para culminar tuvo palabras para referirse a los efectos del cambio climático: “Uno dice ya fregamos, la verdad es que sí, pero hay que adaptarse. La adaptación al cambio climático cuesta caro, ya que el Estado de Chile invierte 150 millones de dólares para enfrentar los incendios forestales. Hace diez años la cifra era solo de 10 millones de dólares, por lo que la cifra creció bastante y eso no solo pasa en el tema de los incendios, ocurre también con el agua y diversos problemas. El cambio climático nos seguirá costando muy caro, así que vamos a ver cómo lo hacemos, porque lamentablemente esto lo pagamos en plata o con vidas, como fue en Viña del Mar en el pasado verano”.