Roberto Bonifaz ve una probabilidad “sumamente alta” de que el dólar llegue a mil pesos antes de fin de año

Conversamos en Más Que Números con Roberto Bonifaz, consultor y director de Empresas, y académico de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI), para abordar el panorama económico estadounidense, el precio del dólar y las perspectivas económicas para el 2025.

Ante la pregunta de si el dólar llegará o no a los mil pesos antes de fin de año, Bonifaz aseveró que “la probabilidad es sumamente alta”.

Respecto de los mercados y el contraste entre la bolsa americana y europea, el consultor y director de Empresas aseguró que no invertiría su dinero en la bolsa americana. “La diferencia entre Estados Unidos y Europa es el comportamiento de los bancos o del dinero por último. La gente está dispuesta a apalancar la compra de acciones en Estados Unidos menos, no tanto así en Europa. Y eso explica por qué siempre hay dinero yendo hacia la bolsa, siempre hay dinero para comprar algún tipo de bono y no hay dinero para actividades productivas, y como no hay dinero para actividades productivas la economía en el mundo se está contrayendo”, explicó el académico de la UAI.

Sobre la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca y sus anuncios económicos -incluyendo alzas de aranceles para ciertos países- Bonifaz destacó que con ello “el principal perdedor va a ser el mundo”. Asimismo, indicó que “la parte geopolítica va a cambiar. La guerra de Ucrania y Rusia va a terminar porque le van a cortar los fondos a Ucrania. Curiosamente, (Trump) siendo un tipo que a mí no me agrada, quizás logre calmar ciertas cosas. Independientemente de la calidad de persona, es un tipo práctico”.