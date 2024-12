Neida Colmenares y arremete contra José Antonio Kast tras polémica por enrolamiento de migrantes: “Fomentar un discurso xenófobo no ayuda y afecta la cohesión social”

El subsecretario del Interior, Luis Cordero, asistirá a la comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados este martes para abordar el anuncio del Gobierno sobre la “regularización acotada” de migrantes y el caos ocurrido en el proceso de enrolamiento en Estación Central. El presidente de la comisión, Rubén Oyarzo, también citó a los directores del Registro Civil, la PDI y Migraciones para explicar los hechos registrados en el Estadio Víctor Jara. Oyarzo criticó la medida gubernamental, calificándola como un “perdonazo” a los migrantes, mientras la comisión busca fortalecer la ley de migraciones y agilizar las expulsiones administrativas.

En entrevista con ‘Qué hay de nuevo’, la politóloga venezolana y académica de la Escuela de Gobierno de la U. Central, Neida Colmenares, se refirió a la compleja situación que se vivió con el enrolamiento a migrantes.

Para comenzar, Colmenares indicó que “la comunicación del Registro Civil fue bien desconcertante respecto del momento que se vive en el tema migratorio, no se puede decir que esto era totalmente evitable, pero sí uno puedo afirmar que si se hubiera comunicado de una forma más clara, seguramente las personas migrantes hubieran tenido más claridad sobre el proceso y no habríamos vivido la situación caótica que vivimos ayer“.

En ese sentido, puntualizó en que “las explicaciones de las autoridades no fueron satisfactorias, porque el enrolamiento y empadronamiento son procesos totalmente paralelos. Lo que ha dicho el Registro Civil y otras autoridades de gobierno es cierto y no cierto, porque el mecanismo está contemplando en la ley, pero a su vez, hay organizaciones ciudadanas que tienen información de que iban a este organismo a hacer el mismo procedimiento, entonces ahí ha habido una aplicación del mecanismo bien discrecional, donde no se sabe qué y cómo opera”. Sin embargo, recalcó que tras esta compleja situación “hay un aprendizaje de ambos lados”, advirtiendo que “el momento en el que vivimos y cómo se discute el tema migratorio es bastante confuso, ya que no hay mensajes claros por parte de las autoridades”.

Consultada por las reacciones que ha generado este proceso, arremetió contra la campaña de José Antonio Kast, señalando que mensajes antinmigrantes afectan gravemente la cohesión social: “Tenemos actores políticos con un grado de irresponsabilidad tremenda. Vimos hoy en redes sociales una campaña de José Antonio Kast, con un discurso antinmigrantes, utilizando imágenes del enrolamiento de ayer, entonces eso perjudica a la población migrante. Fomentar un discurso xenófobo no ayuda y afecta la cohesión social de migrantes y chilenos en general”.

Para culminar, sostuvo que es “legítimo que Chile converse y acuerde cuáles son los mecanismos del proceso de regularización y cuál es la política migratoria que se va a zanjar en el país y ahí hay un ámbito de desafío súper importante. La evidencia científica demuestra que la regularización no es un efecto llamado”.