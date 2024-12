Adriana Palomera del CEM por polémico enrolamiento de migrantes: “Hay una ansiedad de la población para regularizar su situación”

Como es costumbre, en la Entrevista de los Martes de ‘Lo que faltaba’, abordamos los principales temas que han marcado la agenda nacional e internacional. Para esta edición, conversamos con Adriana Palomera, directora académica del Centro de Estudios Migratorios (CEM) de la Usach, sobre el caos que se generó tras el empadronamiento de migrantes.

Consultada por este complejo momento que se vivió en el Estadio Víctor Jara, Palomera indicó que aquí “hay un problema de información. No obstante, la población inmigrante reconoce cuando se está hablando de regularización, enrolamiento o empadronamiento, ya que no están ajenos a estos temas”. En ese sentido, agregó que “hay dos fenómenos que ocurren aquí: una política que intenta hacer el Estado que piensa que será buena y termina siendo caótica, pero también hay una ansiedad y necesidad de la población migrante en regularizar su situación, entonces ante cualquier inicio de proceso, están todos ansiosos porque puede significar un proceso de regularización o aspectos que se tomen para esto”.

Tras esto, recalcó que este proceso no es nuevo, ya que se ha implementado en diversos países: “Lo más recomendable es avanzar a un proceso de regularización, esto es algo que hacen todos los países (…) son procesos que están regulados, entonces no creo que hay que asustarse con esto. Me parece que hay que ser consiente de que al tener más información de las personas, estamos mejor defendidos como país y así logramos que no se sigan expandiendo los personajes que están vinculados a la criminalidad”.