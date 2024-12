Diputado Vlado Mirosevic y anuncio de regularización de migrantes ilegales del gobierno: “No me hace sentido”

El diputado del Partido Liberal y presidente de la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, Vlado Mirosevic, expresó reparos en ‘Qué Hay De Nuevo’ sobre el anuncio del gobierno de regularizar a unos 180 mil inmigrantes en nuestro país.

Frente al caos que provocó la llegada de miles de extranjeros buscando enrolarse en el Estadio Víctor Jara durante la mañana del lunes 16 de septiembre (un incidente que no estaba relacionado con lo comunicado por el gobierno), Mirosevic acusa que el discurso del Ejecutivo no es solo confuso sino que además no atiende la realidad de Chile:

“No veo con buenos ojos lo que anunció el gobierno. Realmente no me hace sentido. Esto puede producir un efecto negativo en un país que evidentemente superó su capacidad de recepción de migrantes”.

Ante eso agrega que llamar a regularizar migrantes como una medida de política pública puede llevar a la manipulación:

“Hay bandas que se dedican a hacer negocio con esto. Hay evidencia de que en Venezuela habían oficinas en donde decían que en Chile les darían casa, algo que era absolutamente falso”.

Ante el apoyo que ha expresado el empresariado frente al anuncio del gobierno, Mirosevic también muestra reparos:

“Entiendo que necesiten mano de obra, pero tiene que ser gente que entró a Chile de manera regular… Tal como se presentó hoy, puede producir un efecto negativo… Van a haber grupos que van a usar este anuncio para expandir su negocio”.