Diputado Undurraga (DC) califica la regularización acotada de inmigrantes como “una mala señal”

La ministra del Interior, Carolina Tohá, descartó la posibilidad de una “amnistía general” para regularizar a migrantes irregulares, en respuesta a las críticas de la UDI, que acusó al gobierno de un “perdonazo masivo”. Los parlamentarios de la UDI presentaron un recurso al Tribunal Constitucional para impugnar el proceso de regularización propuesto por La Moneda. Tohá recordó que durante el gobierno de Sebastián Piñera se realizaron dos procesos de regularización sin exigir requisitos de arraigo laboral o familiar, beneficiando a más de 320 mil personas. La ministra enfatizó que el actual proceso se enfoca en identificar a los migrantes y que, en caso de regularización, se aplicarán requisitos como el arraigo laboral o familiar, lo cual no ocurrió en gobiernos anteriores con la UDI.

En entrevista con ‘Lo que Faltaba’, el diputado y presidente de la Democracia Cristiana, Alberto Undurraga, se refirió a la situación migratoria de nuestro país, como también al avance de la Reforma de Pensiones.

Para el parlamentario, esta iniciativa, “en su conjunto, es una mala señal, porque esto quizás es razonable en los países que puedan regularizar a migrantes ilegales que hayan cumplido con una serie de normas, pero es una mala señal porque cuando hablamos de una regularización de 180 mil y expulsan a un puñado de personas, creo que no estamos dando una buena señal dentro y afuera del país, ya que desde el exterior se comenta que al final del día, lo más probable, es que a uno lo regularicen”.

Reforma de Pensiones

Ante el inminente acuerdo que habría por la Reforma de Pensiones, Undurraga llamó a no celebrar nada antes de tiempo, ya que lo más probable es que esto no se resuelva por unanimidad: “No podemos renunciar a lograr un acuerdo. Veo, en distintos parlamentarios de derecha, que están intentando convencer a su propio sector de que es necesario este acuerdo, pero esto debe anunciarse cuando esté listo, porque si se hace antes, sale la barra brava, en este caso Republicanos, a tratar de echar abajo el acuerdo, entonces yo creo que los acuerdos no significan unanimidad, pero sí espero que podamos sacar adelante la reforma de pensiones”.