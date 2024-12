Académico Víctor Ruiz califica como “hechos aislados graves” episodios de violencia en el INBA y en Escuela Cervantes Básica

Conversamos en ‘Qué Hay De Nuevo‘ con Víctor Ruiz, decano de la Facultad de Educación de la Universidad San Sebastián (USS), para analizar los resultados de la encuesta Chile nos Habla que aborda la violencia escolar en el país, y los recientes episodios registrados en establecimientos educacionales.

Respecto de lo ocurrido recientemente en la Escuela Cervantes Básica, donde un alumno de 10 años resultó gravemente herido tras sufrir bullying, y la explosión de bombas molotov en el INBA, Ruiz enfatizó en que “son hechos aislados, graves. Todas las comunidades educativas están tomando medidas y decisiones respecto a qué hacer. La pregunta de fondo es qué hemos hecho no bien o mal como sistema educativo chileno que le ha quitado a los colegios o a los profesores la capacidad de resolver estos problemas”.

Consultado por los factores que han influido en que el fenómeno de la violencia escolar sea uno de los principales problemas de la educación pública, el decano de la Facultad de Educación USS planteó que “si socialmente hemos validado la violencia como una manera válida de resolver nuestros problemas, las escuelas no son sino una caja de resonancia de eso. Si nosotros los adultos no entendemos que la violencia, el acoso, incluso yo te diría el no ponernos de acuerdo, es una manera que habituamos, que normalizamos, que no nos extrañe que en los colegios, nuestros niñas y niños, que están mirando y aprendiendo lo que hacemos repliquen esos modelos”.

Desde su punto de vista, “ha faltado más discusión técnica. Yo esperaría que la solución a la violencia (escolar) es el aprendizaje”.