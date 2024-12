Carolina Grunwald, economista jefe Prudential AGF: “Nuestras autoridades actuales no tienen habilidad con los números”

Conversamos en ‘Más Que Números‘ con Carolina Grunwald, economista jefe Prudential AGF, para abordar la situación económica actual del país, el dato de Imacec del mes de octubre y proyecciones de crecimiento.

Ante la pregunta de cuál es su pulso de la calle, la economista enfatizó en que “está pesado, está difícil. No está bueno el trabajo, por lo tanto, el consumo tampoco. La gente piensa que la minería es un porcentaje súper importante del PIB y actualmente es el 10-15%, no es más. Entonces, si tú tienes que la economía crece con un 10-15% del PIB, son pocos empleos”.

Respecto del dato del Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) de octubre, Grunwald expresó que “el 2,3% no sorprende para nada (…) me sorprende que nos estemos alegrando con Imacec de 2%”.

Dentro de sus proyecciones de crecimiento para este año, la economista jefe Prudential AGF apuntó a un 2% o 2,1%.

Consultada por cómo ve la recepción de estas cifras por parte de las autoridades de Gobierno, tomando en cuenta las últimas declaraciones del presidente Gabriel Boric sobre este “pesimismo ideológico” del empresariado, Grunwald manifestó que “nuestras autoridades actuales no tienen habilidad con los números. Salir a celebrar ‘el Imacec fue 0,3% y no 0%’ para mí es 0% igual, no tiene mucho sustento”.

Por último, respecto de la postura del ministro de Economía, Nicolás Grau, sobre que el próximo gobierno va a tomar una mejor economía que la que recibió el actual, la economista sostuvo que “no sé si está mejor o peor, lo veo como en piloto automático”.