Sergio Urzúa de Clapes UC por Presupuesto 2025: “No vi ninguna medida que vaya a potenciar el crecimiento económico”

Conversamos en ‘Más Que Números‘ con Sergio Urzúa, profesor de la Universidad de Maryland e investigador asociado de Clapes UC, para abordar las medidas económicas anunciadas por el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, la actualidad económica y el debate por crecimiento.

Consultado por cómo se ve el cambio de mando que se aproxima en Estados Unidos y los nombres que ha ido surgiendo para formar parte del equipo de Trump, Urzúa destacó quien será el Secretario del Tesoro del país, Scott Bessent, asegurando que “es un buen nombre, es una persona razonable, sensata, un hombre de mercado”.

Sobre las medidas económicas anunciadas por el republicano y la subida de los aranceles, en particular, respecto de la subida del 10% para China, el investigador asociado de Clapes UC indicó que “hay que entenderlo en dos frecuencias distintas: una es el tema geopolítico-económico, Estados Unidos tiene como objetivo tratar de que China no siga posicionándose; y la segunda es que no podemos olvidarnos de que el presidente Trump tiene un pasado de mercados”.

En cuanto al impacto del triunfo de Trump en nuestro país, el experto destacó que “la elección de Trump para efectos del conflicto comercial no es una buena noticia (…) nosotros la verdad que no tenemos mucho espacio para que el peso se siga depreciando”.

Mirando hacia el próximo año en Chile, Urzúa sostuvo que “Chile hoy día no tiene una posición económica que debería generar tranquilidad. Creo que el presupuesto del 2% para el próximo año es una señal evidente que el país no está en condiciones de seguir gastando como gastaba antes y es porque el crecimiento no está”. En ese sentido, expresó que “el 2025 se nublado, uno ve venir las nubes cargadas con lluvia”.

Asimismo, insistió en que la situación económica actual es muy diferente a la que existía en el período prepandemia. “No ha encontrado lamentablemente la clave para el crecimiento económico. Cuando uno escucha al Presidente ayer, por ejemplo, en su cadena nacional en materia de presupuesto, yo no vi ninguna medida que te diga ‘esto realmente va a potenciar el crecimiento económico'”, sentenció.

Por otro lado, respecto del aprovechamiento de la tecnología y la inteligencia artificial, desde su punto de vista, “tenemos vecinos que hoy día tienen mucho más apetito de abrir las puertas y atraer inversión, y Chile ahí puede quedar en un mal pie. No hay muchas oportunidades para dar una mala impresión y lamentablemente Chile ha dado muchas malas impresiones por bastante tiempo, hay una pérdida de reputación”.