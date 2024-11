Valentina Urzúa, fundadora de Soy Tendencia: “Cuando presenté el proyecto en la universidad me pusieron un 1.9″

En Más que un Pitch, conversamos con la fundadora de Soy Tendencia, Valentina Urzúa, quien nos compartió la historia de cómo surgió este blog que se centra en la moda, las tendencias y los viajes, compartiendo información y actualizaciones sobre las tendencias en Chile y el mundo.

Consultada por cómo empezó esto, comentó que “Soy de La Serena y me vine a estudiar Diseño Gráfico en Santiago, esos cuatro años lo pasé pésimo, pero sentía que tenía que terminar la carrera, porque tampoco tenía muy claro qué era lo que quería hacer y al momento de hacer mi tesis, cree Soy Tendencia”.

En ese proceso de creación, la idea estaba súper clara, pero enfrentaba un problema, ya que era muy innovador para lo común de su carrera: “En ese momento, tenía una hermana que vivía en Italia, entonces busqué la forma de ver cómo mezclar esto que a mi me gustaba con la tesis que tenía que hacer. Ahí no se utilizaba, ni tampoco se conocía el concepto de influencer, sino que era Blogger. Ahí partí, en concreto era una marca de tendencias que se iba a financiar con la colección de ropa”.

Urzúa continuó: “Cuando presento este proyecto, la parte teórica, iba con pecho inflado porque creía que me iba a ir excelente, pero me colocan un 1.9, fui la peor evaluada de los 60 alumnos que nos estábamos titulando. El profesor me indicó que lo único bueno de mi proyecto era la pasión y el nombre, entonces me recomendó juntar ambas e irme por otro proyecto”.

Tras esto, señaló que quedó muy triste por la evaluación, pero la convicción de que su proyecto funcionaría seguía intacta: “Pasó un mes donde traté de buscar otro proyecto, pero nada me convencía, entonces decidí seguir con lo que había presentado, pero replanteando algunas cosas. Pido un crédito de cinco millones, me voy de viaje, compré ropa, armé un showroom y agendaba horas por Instagram. Mientras tanto, yo seguía en mi proceso de tesis y en el primer día de esto, logré vender 1.800.000 pesos, entonces pude recuperar en menos de un mes esa plata prestada del banco y lo único en que pensaba era en que se podía hacer mi proyecto”.

