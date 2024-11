Pedro Aznar revela geniales anécdotas de sus más de 50 años de carrera

Fue el hombre que ayudó al rock argentino a sellar la brecha entre el jazz, el progresivo y el tango. Le voló la cabeza a Charly García, y luego fue fundamental en el desarrollo de su carrera en solitario. Es quizás el mejor bajista en la historia de Latinoamérica. Fue discípulo y colaborador de Pat Metheny. Ha escrito o coescrito múltiples clásicos de la música continental, y 50 años desde que empezó su carrera, sigue más activo que nunca. Pedro Aznar tiene razones para sentir en modo celebratorio, y por eso está en Chile con su gira ‘Pedro Aznar 5.0’, 5 décadas de canciones que intrerpretará en una extensa gira que incluye paradas en Santiago, Colchagua, Viña del Mar, Enjoy Santiago, Frutillar y Concepción.

Por eso, Aznar pasó por nuestro programa ‘Déjate Caer’, en donde conversó con Tomás Peña del tour y su carrera. Con una sonrisa, sentencia “a los 15 años uno no piensa en 50 años”. Con humor y la certeza de haber construido una carrera llena de logros, Aznar se ríe recordando su primera banda: “Éramos cabros chicos… En Serú Girán seguía siendo cabro chico”.

No duda en reconocer cuál es su aporte entre gigantes como Charly García o David Lebón: “Creo que lo que yo contribuí fue la frescura de alguien que venía sin ninguna influencia de la fama. Yo venía de trabajar en el underground, tallando mi esculturita de a poquito. Quería lograr una música arrolladora, y eso se me salía por todos los poros. Se me notaba que era un chico que quería lograr grandes cosas”.

Quizás esa confianza fue la que le consiguió un trabajo con el legendario Pat Metheny por teléfono, quien le dio una semana para prepararse como percusionista para luego llamarlo y pedirle hacer el casting por el auricular.

Una de las tantas anécdotas entrañables que compartió en esta conversación que puedes escuchar completa.