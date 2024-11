Abogado Marcelo Sanfeliú asegura que la defensa del gobierno al Presidente Boric tras denuncia por acoso sexual “es un tema más político que jurídico”

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, abrió al menos dos flancos en relación con la denuncia contra el Presidente Gabriel Boric por la difusión de imágenes privadas. En su punto de prensa, Vallejo desestimó la acusación, calificándola como “sin sustento”, y cuestionó la investigación adelantada del caso. Además, dejó entrever un acceso presuntamente anticipado a la denuncia, indicando que se descubrió una denuncia “inespecífica” sobre el Presidente a través de un sistema de revisiones periódicas, lo que generó dudas sobre cómo La Moneda obtuvo conocimiento del caso, algo que ahora es investigado por la fiscalía.

En entrevista con ‘Qué hay de nuevo’, el Abogado Penalista y Socio de GFSU Abogados, Marcelo Sanfeliú, nos contó todos los detalles sobre la denuncia en contra del presidente Boric y la nueva arista que abrió la ministra Vallejo.

Consultado por cómo Presidencia se pudo enterar de esta denuncia antes que el mismo presidente Boric, Sanfeliú explicó que “este es el punto más grave, ya que existió una revisión periódica del sistema, eso no fue algo puntual, me imagino que era con la intención de ir buscando causas. Para acceder a la base de datos de la Fiscalía, pueden acceder solo fiscales, funcionarios o aquellos intervinientes que estén vinculados en una causa, pero no se puede buscar y eso es lo grave y extraño. Lo que más me llama la atención, es que hay una revisión periódica para acceder a esta base de datos que es privada”.

Sanfeliú continuó: “Hay que ver si se accede como autorizado o si se accede de una manera indebida, en que pueda haber un eventual acceso ilegal que se pueda catalogar como delito informático, pero claramente esto es algo que debe investigar la Fiscalía”.

Tras esto, se refirió a la calidad procesal del Mandatario en esta investigación: “En relación a la victima o denunciante, la ley es super clara, porque al igual que cuando se trata de un imputado, el imputado tiene carácter de tal desde los primeros momentos de la investigación que se dirige en su contra y por qué es importante, porque desde ese momento tiene una serie de derechos que se pueden ejercer, lo mismo ocurre con las victimas. La ley define que la victima es el ofendido por el delito y ahí hay ciertos derechos que se pueden ejercer como formar parte de la investigación, presentar un querella, por tanto no es requisito presentar una querella para tener la calidad de víctima”.

En ese sentido, recalcó que la defensa del gobierno “es un tema más político que jurídico. El desestimar era parte de lo que tenían que hacer, pero la entonación o énfasis es un tema político y en un Estado de Derecho, quienes deciden eso son la Fiscalía y los tribunales de Justicia (…) el denunciado, en este caso el presidente de la República, asume el rol de hostigado, por tanto quien sufrió ese acto vía correo electrónico figura como imputado, entonces parte de la estrategia es decir que los roles están cambiados y una fórmula de establecer esa inversión de roles es hacerlo público para adelantarse a una posible filtración, como fue lo que ocurrió con el Caso Monsalve”.