Juan Sutil y dichos del presidente Boric sobre “pesimismo ideológico”: “Él realmente no conoce al sector empresarial”

Conversamos en ‘Qué Hay De Nuevo‘ con Juan Sutil, empresario y expresidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), para abordar la tensa relación entre el presidente Gabriel Boric con el empresariado, quien recientemente los acusó de “pesimismo ideológico”.

Para Sutil, el mandatario “tiene actitudes que a mí me parece que son incorrectas. Lo tuvo en Enade, con nuestro presidente Ricardo Mewes, lo tuvo hace unos días atrás cuando calificó a los empresarios que ideológicamente no hacían inversiones, cuando eso no es comprender cómo funciona la economía o la mente humana. Por lo tanto, esta relación que se va creando, por alguna razón, se va destruyendo con comentarios que a mí juicio son necesarios y muchas veces injustos”.

En esa línea, sostuvo que “hay declaraciones no sólo del Presidente, sino que de otras autoridades, muchas veces injustas o incorrectas, es precisamente porque hay esta forma que no permite generar una relación fluida y genera distancia. Es bastante sorprendente porque, por un lado, hay un llamado al diálogo, a buscar acuerdos, y, por otro lado, vienen estas cosas que generan mucha incomodidad. Uno llega a pensar que son decisiones de estrategia comunicacional”.

Consultado por esta relación de ‘tira y afloja’, en la que hay veces que el presidente Boric destaca el trabajo de los empresarios y en otras los critica, el expresidente de la CPC opinó que “él realmente no conoce al sector empresarial. Él probablemente no le asigna la relevancia, la importancia, ya que son las personas las empresas, las organizaciones empresariales las que generar el desarrollo y el crecimiento del país. Se le olvida que son las empresas las que colaboran con las fundaciones”.