Abogada Marta Herrera por denuncia contra el presidente Boric: “La perspectiva de género no significa terminar con el principio de inocencia”

Como es costumbre, en la Entrevista de los Martes de ‘Lo que faltaba’, abordamos los principales temas que han marcado la agenda nacional e internacional. Para esta edición, conversamos con abogada y académica de la Universidad de Santiago, Marta Herrera, sobre la denuncia por acoso sexual y difusión de imágenes privadas en contra del presidente Boric.

Consultada sobre la calidad procesal del Mandatario en esta investigación, Herrera explicó: “El código dice que desde el primer acto de investigación dirigido en su contra es imputado. Ese acto puede ser una querella. En el caso del presidente, cualquier diligencia que sea, procesalmente tiene la calidad de imputado”.

Respecto a cómo Presidencia pudo conocer los antecedentes de la denuncia, señaló fallas en el sistema del Poder Judicial, indicando que “no hay ningún mecanismo que establezca el acceso a las investigaciones según el cargo de la persona. De hecho, eso no podría existir, porque podría ser perjudicial ante una eventual investigación. Aquí tiene mucho que ver el portal del Poder Judicial, porque cualquiera puede poner el RUT, ya que no se necesita un usuario. Pero para que aparezca la causa, debe estar judicializada la denuncia”.

Al comparar esta denuncia con el caso Monsalve y la tesis de “Yo te creo”, Herrera subrayó las diferencias del caso, pero afirmó que “uno debe buscar el equilibrio, porque el principio de inocencia inspira al sistema. Entonces, entra más en colisión cuando se presentan estos casos. La perspectiva de género no significa terminar con el principio de inocencia”.

Además, destacó la importancia de evitar estereotipos, especialmente en contextos judiciales: “Me da la impresión de que estos antecedentes no fueron ventilados por la denunciante, entonces me parece súper injusto que se exponga su situación, que no solamente tiene que ver con sus antecedentes penales. He escuchado comentarios sobre su situación mental. Es un tema súper delicado, porque cuando se predica sobre la perspectiva de género no estamos derogando el principio de inocencia, pero tiene que ver con una cuestión de trato también. Entonces, ¿es necesario desacreditar e insultar tanto a las personas para que se pueda ejercer la defensa?”

Finalmente, enfatizó la importancia de mantener un balance: “Muchas veces esta perspectiva de género, como en la teoría del péndulo, lleva a reacciones súper agresivas. Por eso llamo al equilibrio en todas estas materias”.