DR. Juan Pablo Undurraga y déficit de psiquiatras: “Los seguros de salud no han cubierto la salud mental”

Chile enfrenta un grave déficit de psiquiatras, tanto en el sistema público como en el privado. Las agendas de los especialistas en clínicas y centros privados de la Región Metropolitana están copadas hasta fin de año, con opciones limitadas para consultas. En instituciones como Clínica Alemana, la agenda de noviembre ya está cerrada, y en otras como Clínica Santa María, no hay disponibilidad hasta febrero.

En el sector público, la situación no es mejor. Aunque existen 1.098 psiquiatras disponibles en la red pública, la alta demanda supera la capacidad de atención. Al 30 de septiembre, había más de 37.000 personas en lista de espera para consultas psiquiátricas, lo que resalta la escasez de profesionales en el área. Este déficit también se refleja en un informe de la OCDE, que indica que Chile tiene siete psiquiatras por cada 100.000 habitantes, muy por debajo del promedio internacional.

Ante esta preocupante situación, conversamos en Qué hay de Nuevo con Juan Pablo Undurraga, jefe de la Unidad de Psiquiatría de la Clínica Alemana, quien analizó los desafíos que enfrenta el país en cuanto a la escasez de psiquiatras y las consecuencias que esto tiene para el sistema de salud.

Para comenzar, Undurraga señaló que este déficit de cupos que existe en el total del sistema de salud, se ha “notado mucho en salud mental, porque ha aumentado demasiado la demanda, donde este problema no es solo nacional, sino internacional y que se ha acrecentado después de la pandemia”.

Consultado por si el alto precio de la consulta puede influir, puntualizó en que “es un comentario que me parece súper bueno analizar, porque aquí hay un tema histórico, ya que los seguros de salud no han cubierto la salud mental y eso tiene que ver con una idea que, existía y existe, de que la salud mental es menos importante. Hoy nadie cuestiona eso, pero hace unos años atrás no se catalogaba como tan importante, donde ahora las consecuencias son visibles”.

Para culminar, se refirió al programa de salud mental del gobierno, comentando que esta “es una ley más bien enunciativa, que cosas buenas, pero que si no está bien acompañada es una declaración de intenciones”.