Alejandro González, CEO de Falabella: “Me gustaría entregar una empresa donde la gente lo pase bien, que esté orgullosa de estar ahí”

Conversamos en ‘Más Que Números‘ con Alejandro González Dale, CEO de Falabella, quien recibirá el Premio Círculo de Honor FEN 2024.

Para González recibir este premio “es un honor gigante”, agregando que este tipo de reconocimientos “son fruto de trabajo, de la escuela misma que te termina formando”.

Tras su paso por la FEN de la Universidad de Chile, el CEO de Falabella lleva consigo la enseñanza de “ser hijo del rigor”, es decir, que “cuando las cosas se ponen complejas, poner lo mejor de uno y salir adelante, hacer que las cosas pasen y que pasen bien”.

Consultado por su trabajo en Falabella, una de las compañías más grandes y consolidadas de América Latina, reflexionó que “me tocó tener un año y un trimestre muy malos, pero sigue siendo una empresa fantástica. Me gustaría entregar una empresa donde la gente lo pase bien, que esté orgullosa de estar ahí, que es lo que yo siento que veo hoy día en la compañía. Falabella no era una compañía que estaba acostumbrada a tener resultados negativos (…) me quiero quedar con un Falabella ganador, positivo”.