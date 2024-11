Sylvia Ezyaguirre (CEP) defiende sistema del SLEP y apunta a una captura política “mucho más aguda en el sector municipal”

Tras la aprobación de la Cámara Baja para suspender temporalmente el Sistema de Admisión Escolar (SAE) para el 2025, el Centro de Estudios Públicos (CEP) presentó “Propuestas para fortalecer la arquitectura y gobernanza de la Nueva Educación Pública”.

En ‘Qué Hay De Nuevo‘ conversamos justamente con la investigadora senior del CEP, Sylvia Ezyaguirre, para abordar las propuestas presentadas y las críticas en contra del SAE.

Al analizar el sistema del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) y el debate que se ha generado en cuanto a su eficiencia, Eyzaguirre hizo hincapié en que “que haya pasado lo que pasó en Atacama, no significa y no dice las ventajas que tiene el sistema del SLEP, por supuesto que no es perfecto y una de sus falencias tiene que justamente ver con lo que pasó en Atacama, que es la captura política, pero esa captura era mucho más aguda en el sector municipal”.

En ese sentido, enfatizó en que los problemas actuales “son problemas heredados y lamentablemente la nueva arquitectura no puede resolver esos problemas que se heredan. Justamente las propuestas de la mesa es cómo hacemos esta nueva gobernanza mucho más robusta y la blindamos de todas estas presiones políticas que están ejerciendo”.

Ahora, con respecto al Sistema de Admisión Escolar y la idea de suspenderlo temporalmente, la investigadora senior del CEP explicó que “lo que muestra el SAE es que hay muy pocos establecimientos escolares que son atractivos para las familias (…) y así todo el SAE logra asignar al 50% de los postulantes en su primera preferencia y al 93% en alguna de sus preferencias, pero hay un 7% que efectivamente no queda en alguna de sus preferencias y está sumamente molesto, pero ¿Es culpa del SAE? No”.

Dicho lo anterior, expresó su molestia al escuchar a quienes dicen que este sistema no le permite a los padres escoger el colegio para sus hijos(as). “Este sistema es un sistema inteligente, igual que el Waze, que no te va a eliminar los tacos, pero va a hacer que disminuyan los tacos y te va tirar por las mejoras rutas acortando tu tiempo, esto es lo mismo. Acá lo que hace el SAE es que busca la mejor combinación posible, donde asegura que la mayor cantidad de niños quede asignado a un colegio de su preferencia”, aseguró.