Presidente de Sonapesca por Ley de Fraccionamiento: “Con lo que se está planteando para la pesca, la octava región va a sufrir”

Conversamos en ‘Más Que Números‘ con el presidente de Sonapesca, Felipe Sandoval, para abordar la actualidad del sector, la Ley de Fraccionamiento de recursos pesqueros y el rol del Ejecutivo en la discusión de esta.

Respecto de la aprobación de la Ley de Fraccionamiento en la Cámara de Diputados, en medio de las protestas por parte de los sectores artesanales e industriales, Sandoval destacó que “es muy relevante porque se refiere a la distribución de los recursos entre el sector artesanal e industrial, más otras materias que no son menores”. No obstante, apuntó a que “aquí no ha habido una mesa de trabajo de los distintos actores y, por lo tanto, eso facilita el conflicto”.

Consultado por la celebración de los gremios de la pesca artesanal y si es o no en desmedro de los industriales, la autoridad señaló que “sí, pero también hay problema con los artesanales porque esta ley cambia lo que tiene que pescar cada uno de los sectores (…) lo que se cambia en fraccionamiento el subsecretario lo va a poder tomar y distribuirlo entre las regiones como él quiera, con un sólo requisito que es equidad territorial -que no está muy bien definido- hay regiones en las cuales los pescadores artesanales pueden quedar con menos pesca, entonces no es tan claro que los beneficie a todos”.

Ante ese panorama, el presidente de Sonapesca planteó que “si la ley tuviera un mecanismo ágil y expedito para que lo que no se pesca se pudiera traspasar a otro pescador artesanal, otro pescador industrial o entre pescadores artesanales e industriales, no habría problema porque podríamos capturar toda la cuota y aprovechar económicamente la totalidad del recurso, pero la ley en eso es deficiente porque permite traspasar cuota, pero no en todos los casos”.

Por último, sobre el trabajo que ha hecho el ministro de Economía, Nicolás Grau, en esta materia, Sandoval sostuvo que “tenemos discrepancias en esta ley, ojalá pudiera tramitarse con mayor tiempo (…) en la pesca uno no sabe por qué no generan un proyecto que refuerce el empleo, entonces ahí hay una contradicción. Con lo que se está planteando para la pesca, la octava región va a sufrir y va a quedar con menos actividad en la suma de artesanales e industriales. Ahí tiene una contradicción que él debe resolver”.