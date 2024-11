Embajador de Ucrania en Chile sostiene que “Rusia ha amenazado tantas veces de aplicar armas nucleares que ya nadie le cree”

Conversamos en ‘Qué Hay De Nuevo‘ con el embajador de Ucrania en Chile, Yurii Diudin, para abordar la creciente tensión entre Rusia y Ucrania, además del rol que ha cumplido Estados Unidos en el conflicto.

Respecto de la modificación de la política nuclear rusa, concretada tras la autorización del presidente estadounidense Joe Bien a Ucrania para utilizar armas de largo alcance en el conflicto, Diudin sostuvo que “Rusia ha amenazado tantas veces de aplicar armas nucleares que ya nadie le cree (…) estamos acostumbrados”.

Con miras a terminar la guerra entre ambos países, el embajador de Ucrania en Chile señaló que “estamos preparando el terreno diplomático que puede ser presentado a Rusia para futuras negociaciones y realmente lo que no podemos abdicar es nuestro territorio”.

Asimismo, destacó la posición de Chile desde el inicio del conflicto. “La posición del presidente Boric ha sido coherente y consistente en todo ese tiempo”, aseveró Diudin.

Consultado por el rol de Estados Unidos -país que ha apoyado con recursos y armas a Ucrania- y cómo influye el triunfo del republicano Donald Trump, la autoridad indicó que “la elección de Donald Trump crea nuevos desafíos para Ucrania, para Europa y para todo el mundo. Por ahora no tenemos una respuesta bien clara de cómo va a ser la política de Trump”.

A dos años y medio del comienzo de la guerra, el embajador ucraniano consideró que “las relaciones entre Ucrania y Rusia tendrán que ser restauradas en el futuro muy lejano. Con el presidente Putin no vemos esa posibilidad”. En esa línea, expresó que “estamos muy cansados, en Ucrania no hay ninguna familia que no haya perdido a alguien”.

Por último, respecto de la atención del mundo hacia el conflicto, que se ha ido dispersando debido a la existencia de otros conflictos geopolíticos, Diudin manifestó que “nos preocupa mucho ese tema, la información mediática sobre el conflicto en Ucrania va disminuyendo”.