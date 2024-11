Angélica Torres tras prisión preventiva de Monsalve: “Resulta llamativo que el tribunal haya sostenido que se tenía por acreditado la existencia del delito y la participación”

Tras una extensa audiencia, que se desarrolló por más de 14 horas, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago decretó la medida cautelar de Prisión Preventiva contra el exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, acusado de violación, abuso sexual y tentativa de violación. El juez Mario Cayul aseguró que Monsalve “actuó con dolo” y consideró que la gravedad de los delitos ameritaba la medida, aplicando además perspectiva de género.

En entrevista con Qué Hay de Nuevo, conversamos con Angélica Torres, académica e investigadora del programa de Reformas Procesales y Litigación UDP, sobre los alcances que tiene la decisión del juez en contra de Manuel Monsalve.

Para comenzar, Torres puntualizó de la audiencia que “resulta llamativo que el tribunal haya sostenido, con tanta vehemencia, que se tenía por acreditado la existencia del delito y la participación. No pudimos ver toda la audiencia por el carácter reservado de esta, pero me imagino que gran parte de los argumentos de la defensa, iban en la línea de intentar desvirtuar esta primera parte, es decir, que el delito no había existido y para ello, recurriendo que no hubo relaciones sexuales o que estas fueron consentidas, lo que tribunal descartó”.

En relación a la posterior sentencia, la que se conocerá luego de los cuatro meses de investigación, explicó cómo se determina la pena: “Primero habrá que tener en consideración si es que se dieran por acreditado ambos delitos de abuso sexual y violación, el tribunal va a aplicar una norma que se llama la reiteración de delitos de la misma especie y eso le permitiría subir en un grado la pena, donde podría llegar a los 15 años (…) si es que se considerara que hay irreprochable conducta anterior, que la hay, podría discutirse si es que hay colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos, donde se podría llevar su pena a los 5 años y 1 día, quizás puede sonar complejo, pero lo es así, porque hay diversos factores que inciden, entonces por eso el marco penal es tan amplio donde se barajan desde los 3 a 15 años”.