Presidente de Camport resalta problemas logísticos en el sector: “Los accesos del Puerto San Antonio son una vergüenza”

Conversamos en ‘Más Que Números‘ con Daniel Fernández, presidente de la Cámara Marítima y Portuaria de Chile (Camport), sobre la inauguración del megapuerto de Chancay, una potente alianza estratégica comercial entre China y Perú, y lo que significa para nuestro país.

Consultado por esta megaobra de inversión entre China y Perú, Fernández indició que “un primer factor a considerar es que no por aumentar capacidad aumenta la carga, es decir, los volúmenes de carga se rigen por los tamaños de la economía, por el dinamismo de la economía y las políticas de apertura al comercio internacional. Chile exporta e importa el 94% de sus productos a través de los puertos, estos volúmenes representan en dinero un 60% del producto, entonces evidentemente es una actividad muy importante, pero que depende del dinamismo de la economía”.

En ese sentido, destacó que “antes de Chancay estábamos en un cierto punto de equilibrio entre oferta y demanda, de exportación de productos, tráfico y de itinerarios de buques, y aparece este Chancay con una capacidad muy grande que puede modificar de alguna manera ese equilibrio”.

Desde el punto de vista geopolítico, el presidente de Camport resaltó que la “apuesta de Perú es muy fuerte”, no obstante, confesó que “si tú me preguntas a mí si yo entregaría en concesión por 100 años, entregando incluso soberanía sobre el borde costero el puerto principal del país a una empresa pública de otro país, no lo haría. Creo que es una fragilidad estratégica demasiado grande”.

En esa línea, apuntó a que “el peso político, económico, estratégico de China con un puerto allí es enorme, por lo tanto, de alguna manera, siento yo, hay una pequeña cesión de soberanía en ese espacio. Yo no lo haría”.

En cuanto a nuestro país, considerando el estancamiento de la economía y baja inversión, Fernández consideró que “el énfasis hoy día no es en inversión ni en capacidad, es en eficiencia en la gestión, tenemos capacidad suficiente (…) tenemos problemas que son mucho más profundos en la cadena logística”.

Como ejemplo, el presidente de la Cámara Marítima y Portuaria de Chile se refirió a la situación del Puerto San Antonio, ubicado en la región de Valparaíso. “Puertos como San Antonio operan el 80% del tiempo, entonces nosotros queremos hacer un megapuerto, pero no somos capaces de que el puerto principal de Chile opere en un 98-99% como ocurre en la mayor parte de los países del mundo. Eso se debe a que han cambiado las condiciones climáticas, pero que tenemos que ajustar los estudios de maniobrabilidad, remolcadores, lanchas de práctico, para tener un sistema que permita movilizar las grandes naves en condiciones de clima adversos”, sostuvo.

El otro factor tiene que ver con los accesos. Al respecto, Fernández contó que “estuve en el puerto de San Antonio y la verdad es que los accesos son una vergüenza, y lo digo con responsabilidad. La congestión de camiones, el desorden, caos vial, los controles de los camiones, es realmente un desastre y eso es porque, de nuevo, queremos hacer un megapuerto, pero no somos capaces de construir una vialidad decente”.