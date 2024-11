Exvicepresidente del PS arremete contra la Fiscalía por filtraciones en Caso Monsalve: “Me sorprende que no den explicaciones de cómo se puede filtrar todo”

Durante esta jornada continuará la audiencia de formalización de Manuel Monsalve, quien fue imputado el pasado viernes por la Fiscalía Centro Norte como autor de los delitos de violación y abuso sexual. En este contexto, el fiscal Xavier Armendáriz ya ha solicitado la medida cautelar de prisión preventiva. Se espera que la Fiscalía continúe con sus alegatos, seguidos por los querellantes y, posteriormente, la defensa del imputado. Finalmente, será el juez Mario Cayul quien determine las medidas cautelares que se aplicarán al exsubsecretario del Interior.

En entrevista con ‘Qué Hay De Nuevo’, conversamos con el exvicepresidente del Partido Socialista, Juan Valdés, quien abordó el caso que ha conmocionado a La Moneda y a la opinión pública.

Para Valdés, “este caso, como todos los que involucra una agresión sexual, siempre termina impactando a las personas. En lo personal, siento que es muy fuerte todo, no hay nada bueno de esto y sin perjuicio de ello, siento que el Partido Socialista ha tomado buenas decisiones en los minutos adecuados”. En ese sentido, apuntó contra el gobierno por cómo ha llevado esta situación: “No ha sido un buen manejo, es más, creo que el gobierno no debiera seguir dando explicaciones, respecto de diversas situaciones que se manejaron mal”.

Consultado por los antecedentes que se han conocido por la prensa, señaló que aquí “hay un problema severo en la Fiscalía, porque uno ve que todo son filtraciones y me sorprende aún que los fiscales no den explicaciones de cómo puede ser que se filtren todas las cosas (…) creo que tenemos la cultura de la filtración. Los periodistas hacen su trabajo, no es culpa de los medios, sino que hay una responsabilidad de las instituciones que debieran guardar reserva de la información, no solamente por estos casos, porque me preocupa más que quienes andan detrás de la información son defensores o gente que tiene interés en algunas de las causas implicadas”.

Para finalizar, recalcó que siempre en la filtraciones hay una intención, pero que esto no todas las veces tiene que ver con algo político: “El periodismo lo que hace es cumplir sus funciones e informar. Siempre hay una intención cuando filtra algo y no solamente con algo político”.