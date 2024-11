Diputado Naranjo y renuncia al Partido Socialista: Paulina Vodanovic “nunca me tuvo en cuenta”

Como es costumbre, en la Entrevista de los Martes de ‘Lo que faltaba’, abordamos los principales temas que han marcado la agenda nacional e internacional. Para esta edición, conversamos con el diputado y exmilitante del Partido Socialista, Jaime Naranjo, sobre la renuncia que presentó a la bancada luego de 33 años de militancia.

Consultado por qué renunció, Naranjo señaló que “entré a la política hace muchos años y entendí que uno ahí tiene que desempeñar un trabajo de solidaridad y cooperación y creo que esas prácticas se están perdiendo al interior de los partidos políticos (…) uno entra buscando compañeros y lamentablemente me cansé de decir todo esto. Quizás pude haber renunciado antes, pero no hubiera tenido el impacto que tiene ahora, ya que quería hacer un llamado a todos, porque si seguimos con estas prácticas, los partidos políticos van a desaparecer, entonces fue un acto de rebeldía y desesperación”.

En ese sentido, arremetió contra quienes creen que su renuncia pasa por fines electorales: “Quienes ven esa lectura, son justamente los que le han hecho daño a la política, donde ven en todos lados intereses electorales e individuales. Aquí no hay ninguna pretensión electoral, pero quién quiera leer electoralmente mi renuncia, es porque ese tipo de personas son los responsables de lo que está viviendo la política, donde los intereses personales se sobreponen a los colectivos”.

Tras esto, aseguró que “nadie me ha bloqueado nada del PS, pero debo advertir que me han llegado ofrecimientos de todos los partidos, ofreciéndome una alternativa. No estoy renunciando a ser socialista, quiero remecer a mi partido para que reaccionen”.

Para culminar, puntualizó en que este acto que denominó como “rebeldía”, se debe a que “la presidenta del PS hace dos años que es senadora designada en la región del Maule y nunca ha conversado conmigo, nunca me ha tenido en cuenta y si a uno no lo quieren escuchar, para qué voy a rogar, ya que tengo una trayectoria y eso merece respeto”.