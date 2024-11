Hermann González y mercado laboral: “Me sorprende que se vea con tanta tranquilidad un desempleo que está cerca del 9%”

Conversamos en ‘Más Que Números‘ con Hermann González, coordinador macroeconómico de Clapes UC y socio de Valtin Consulting, para abordar el debate por crecimiento, mercado laboral y los efectos del triunfo de Donald Trump en nuestro país.

Consultado por la sensación de ciertos sectores de que la economía está estancada, González señaló que “una primera aproximación es que cuando uno mira los sectores no mineros el crecimiento es 1,6%, lo acumulado a septiembre, o sea es un crecimiento bastante más bajo y, por lo tanto, es bien distinto si uno hace esta pregunta en el norte del país”.

Por otro lado, el experto apuntó a que “como la actividad económica está siendo liderada por estos sectores mineros principalmente y el sector público, el sector privado no ve dinamismo, no ve crecimiento en la economía y eso también uno lo puede ver reflejado en las cifras del mercado laboral, a mí me sorprende que se vea con tanta tranquilidad un desempleo que está cerca del 9%”.

Sobre el debate de si la economía chilena está o no estancada, el socio de Valting Consulting precisó que “efectivamente estamos creciendo en torno al 2% respecto del año pasado, pero si uno mira una foto más larga, una película del nivel de actividad económica (…) los datos muestran que por distintas razones la economía está estancada en el mismo nivel que tenía a fines del 2021”.

Respecto del recorte de 600 millones de dólares acordado entre el Ministerio de Hacienda y los parlamentarios, el coordinador macroeconómico de Clapes UC consideró que “es una señal adecuada, pero quiero ser bien preciso en esto, lo importante, desde el punto de vista de la señal de responsabilidad fiscal que se le da a los mercados, es que se cumplan las metas”.

Por último, respecto del triunfo de Trump en Estados Unidos y su impacto en Chile, el experto sostuvo que “en general no es una buena noticia”.