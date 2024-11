Exfiscal de Delitos Sexuales asegura que en Caso Monsalve “siguen habiendo muchas absoluciones”

La audiencia de formalización del exsubsecretario Manuel Monsalve, investigado por abuso sexual, violación y tentativa de violación, quedó en receso hasta el martes 19 de noviembre a las 9:00 horas. El juez Mario Cayul determinó que Monsalve permanezca detenido en una unidad policial, tras aceptar el argumento de su defensa, encabezada por María Inés Horvitz, que solicitó más tiempo para revisar la carpeta investigativa, entregada con poca antelación. Por su parte, la Fiscalía busca aplicar prisión preventiva, calificando al imputado como un “peligro para la sociedad”.

En entrevista con Lo que Faltaba, la abogada y exjefa de la Unidad Especializada en Delitos Sexuales de la Fiscalía Nacional, Ymay Ortiz, explicó en qué posición queda el exsubsecretario luego de su audiencia.

Ortiz señaló que Monsalve “está en una situación que me es difícil de comprender, porque no es muy usual (…) por lo que se entiende es que fue formalizado y se amplió la detención para que la defensa pueda preparar mejor su argumentación, por lo tanto, él continua en un estatus de detenido y por eso se entiende que esté en una unidad policial”.

Tras esto, puntualizó en que existe una dificultad “histórica” para comprobar la arista del consentimiento: “Todos los delitos hay que probarlos, donde en muchos casos el único testigo es la víctima (…) una de las dificultades que existen en los delitos sexuales tiene que ver con los ciertos estereotipos y sesgos que existen con las mujeres en torno a la sexualidad, donde se tiende a no ser creídas e históricamente culpabilizadas por estos delitos, lo que refleja una realidad judicial y cultural”.

En ese sentido, recalcó que “la presunción de inocencia es una garantía que tenemos todos y la perspectiva de género no viene a modificar esto. Este caso viene para recordamos que las garantías son para todas las personas y la presunción de inocencia inicia y no acaba. Lo que hay acá es que la perspectiva de género es una metodología de análisis y que permite poder analizar los casos teniendo presente estos estereotipos y sesgos que se han construido culturalmente”.

Para finalizar, indicó que este caso debe comprobarse, ya que pese a haber sanciones mediáticas, el relato de una víctima no es suficiente: “Si bien podemos tener ciertas sanciones mediáticas, siguen habiendo muchas absoluciones, porque cuando uno le dice que le cree a la víctima, tiene que ver con una cuestión de trato, pero eso no significa que eso no haya que probarlo y la declaración de una víctima no puede ser suficiente para dar acreditado un hecho”.