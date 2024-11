Alcaldesa Peñaloza aborda polémica por Isidora Goyenechea: “Los locatarios saben hace décadas cuánto es el espacio que el precario les permite”

Conversamos en ‘ Qué Hay De Nuevo‘ con la alcaldesa de Las Condes, D aniela Peñaloza, para abordar la polémica respecto de la calle Isidora Goyenechea, ubicada en la comuna, luego de que algunos vecinos se agruparan contra los restaurantes que usan la vereda desde la pandemia.

Consultada por la situación, la jefa comunal de Las Condes enfatizó en que “el titular de ‘peligra Isidora Goyenechea y lo atractivo que es el barrio’ está lejísimo de la realidad, es ciencia ficción absoluta. La Municipalidad nunca ha tenido un problema en potenciar el emprendimiento, en entregar las patentes, en entregar los precarios para el uso del espacio público porque es importante que la gente entienda que cuando un privado quiere usar el espacio público tiene que pedir una autorización a la Municipalidad y se rige según la ordenanza del uso del espacio público“.

Dicho lo anterior, hizo un paréntesis, señalando que “lo que estaba definido en la ordenanza municipal -hace décadas- de lo que es el metraje disponible para usar del espacio público, eso está definido hace décadas y no ha cambiado. Cuando los locatarios dicen ‘no tenemos información’ o ‘la información es confusa’, respecto de ese punto, eso no es real. Los locatarios saben hace décadas cuánto es el espacio que el precario les permite”.

Asimismo, contó que “algunos locatarios decían que nosotros queríamos terminar con el comercio. ¿Cómo vamos a querer terminar con el comercio? Queremos ordenar un barrio que estaba siendo inseguro, donde los vecinos no se sentían cómodos porque no tenían una vereda donde caminar”.

Transición de gestión municipal

Respecto de las recientes elecciones municipales y regionales y del triunfo de la independiente Catalina San Martín en la alcaldía de Las Condes, Peñaloza agradeció que la exEvópoli “quiera, al igual que yo, un tránsito y traspaso súper profundo y republicano”.

Mirando hacia el futuro en su carrera, confesó que “siempre proyecté ser alcaldesa, no descarto que eso vuelva a pasar porque me encanta el mundo municipal”. Asimismo, reconoció que “fue un año difícil, la decisión de no ir a la reelección me dolió”.

Por último, dejó la puerta abierta respecto de la intención de buscar o no un cupo en el Parlamento 2025, ad portas de que finalice el plazo para salir de su cargo.