Concejal Muñoz arremete contra diputado Lavín tras prisión preventiva de Barriga: “Me imagino que la fiscal tiene suficiente material como para poder pensar en su desafuero”

El Noveno Juzgado de Garantía de Santiago ordenó prisión preventiva para la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, por presuntos delitos de fraude al fisco y falsificación de documentos públicos, considerando que su libertad representa un peligro para la sociedad. El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, señaló que la decisión respalda los argumentos presentados por el municipio junto a la Fiscalía y el Consejo de Defensa del Estado, enfatizando que los delitos imputados, que incluyen adulteración de documentos y mal uso de fondos públicos, deben ser sancionados severamente para enviar un mensaje claro a la comunidad.

En entrevista con ‘Qué hay de nuevo’, conversamos con el concejal de la Maipú, Bladymir Muñoz, sobre la situación judicial que enfrenta la exalcaldesa Barriga.

Para Muñoz fue una sorpresa lo que se vivió en el Noveno Juzgado de Garantía, ya que no esperaban un cambio de las medidas cautelares, pese a solicitarlas en más de una oportunidad: “Desde el inicio se solicitó la prisión preventiva, lo que se negó en varias oportunidades, nosotros estábamos acostumbrados a que esto no iba a ocurrir, de hecho esperábamos que se mantuvieran las medidas cautelares, por lo que fue una sorpresa saber que el juez dictaminó la prisión preventiva. Independiente de eso, creemos que está en lo correcto, no solo por la gravedad de los hechos, sino también por la reiteración y contundencia de las pruebas”.

En ese sentido, aseguró que “hubo poca reflexión y poca autocritica en el arresto domiciliario total que tuvo la exalcaldesa. Barriga no gobernó sola en el municipio, sino que estuvo con un partido político detrás y creo que todo eso genera una cierta esfera respecto al proceso que está viviendo ella, lo que se condice completamente con la situación que se vive en la comuna y con el daño que se le hizo a la Municipalidad”.

Tras esto, arremetió contra el diputado y actual pareja de Barriga, Joaquín Lavín León, señalando que con las distintas evidencias no sería descabellado solicitar su desafuero: “Me imagino que la fiscal tiene suficiente material como para poder pensar en un desafuero del diputado. Quizás se puedan seguir encontrando otras situaciones, pero estamos contentos al ver que la institución está funcionando, así que hay que seguir esperando lo que pueda suceder“.