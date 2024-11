Nicolás Uranga adelanta el EtMday: “Queremos que en Chile se respire emprendimiento

Estamos ad portas de vivir un nuevo EtMday, el Encuentro Internacional de Innovación, Emprendimiento e Inversión más grande de Latinoamérica, que contará con espacio para emprendimientos y startups en 11 industrias temáticas. La cita es del 21 al 23 de noviembre en el Parque Bicentenario de Vitacura, y las entradas están a la venta aquí.

Se esperan 2 escenarios con 55 actividades. 22 Charlas y Paneles. 23 Talleres Prácticos con expertos. Se proyectan 4 mil conexiones de negocios en 16 Ruedas de Contactos, y 2 mil Mentorías uno a uno. Además, se contará con más de 60 actividades de conexión uno a uno, por día. 400 stands de startups, 100 pymes, y 150 partners del ecosistema. Como si fuera poco, además habrá más de 120 Speakers nacionales e internacionales, liderados por Uri Levine (Waze), Moishe Mana, Alejandro Vásquez, Marina Landherr, Silvia Escribano y Stewart Desson.

Para esta edición, Nicolás Uranga, el director ejecutivo de Emprende Tu Mente (EtM) dijo en nuestro programa ‘Qué Hay De Nuevo’ que la ambición es expandir el alcance: “Busca congregar a cualquier persona conectada al ecosistema de emprendimiento e innovación en cualquier etapa… Queremos convocar a la sociedad en su cojunto. La novedad es el día sábado, en donde queremos que vayan familias, estudiantes. Queremos que Chile sea un país que viva emprendimiento”.

Uranga es enfático en que este encuentro ofrece miles de oportunidades a emprendedores e innovadores, por lo tanto hay que ir a aprovecharlas: “Aquí no hacemos eventos para ir a vitrinear y buscar bolsas de regalo. Aquí uno va a buscar oportunidades. Eso, a la práctica, se baja en 3 verticales: mentoría, inversión y negocios… Tenemos 8 zonas de conexión, desde mentoría hasta autos clásicos y negocios, autos eléctricos y más”.

Desde la oportunidad de hacer tu pitch de negocios mientras estás a bordo de un auto eléctrico a una ‘Rueda de la Fortuna’ de negocios, EtMday promete una forma lúdica de conectar con personas que pueden ayudarte en tu negocio. Por eso, Uranga anima a la gente adquirir tickets con tiempo: “Entre antes uno consiga su entrada, más oportunidades de agendar actividades tiene”.

Una de las grandes gracias del EtMday es que, a diferencia de otros eventos similares, aquí la relación entre asistentes y titanes de la industria es horizontal: “Tenemos speakers del mejor nivel. La gracia es que el EtMday es un espacio de encuentros planto. Es todo esto en un parque, con pasto. No hay escenarios grandes, no hay VIPs, no hay exclusivos. Cuando Uri Levine se baje del escenario, todos pueden abordarlo”.

Por eso, anima a todos los interesados en fomentar la innovación en Chile: “La invitación es transveral, a todos los emprendedores: Si son startups, hay oportunidades. Para la Pyme innovadora también hay un espacio. Bienvenidos son los ejecutivos y las grandes empresas, los expertos que quieran donar su tiempo, incluso los estudiantes”.