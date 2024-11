Presidente del Colegio de Abogados tras los nuevos antecedentes del Caso Audios: “Esto no mancha nuestra profesión, pero sí la afecta”

La Fiscalía Nacional presentó una denuncia ética contra el abogado Juan Pablo Hermosilla ante el Colegio de Abogados, acusándolo de mentir sobre el contenido de una reunión entre el fiscal nacional Ángel Valencia, Luis Hermosilla (hermano de Juan Pablo y actualmente en prisión preventiva), y el exministro Andrés Chadwick. Según Juan Pablo Hermosilla, la reunión abordó temas judiciales relacionados con casos del expresidente Sebastián Piñera, a pesar de que Valencia afirmó que fue solo para “limar asperezas”. Andrés Chadwick negó haber solicitado información de investigaciones y ofreció su colaboración al Ministerio Público. La Fiscalía reiteró su compromiso de investigar el Caso Audios rigurosamente.

En entrevista con ‘Qué hay de nuevo’, el presidente del Colegio de Abogados, Pedro Pablo Vergara, se refirió a los nuevos antecedentes del caso Audios.

Respecto a la eventual denuncia que podría presentar el Fiscal Valencia, puntualizó que “él siempre ha señalado que va a hacer la denuncia en calidad de abogado y a título personal , pero como él ocupa el cargo de Ministerio Público, no es tan divisible su función, pero hasta donde entiendo, es una reclamación que hará él y que, por el momento, aún no es recibida”. En ese sentido, recalcó que Valencia “tiene que tener cuidado con la investidura que representa para que no se confundan los roles”.

Sobre la reunión que mantuvo Valencia con Juan Pablo Hermosilla, subrayó que “el fiscal se puede reunir con quien estime conveniente, tal vez no es adecuado que se reúna con una persona en un café, sino en su oficina. Si hay una reunión, no veo el inconveniente, ya que está dentro de sus facultades”.

En relación a las “amenazas” que ha realizado Juan Pablo Hermosilla de liberar los chats de su hermano, señaló que “el código de ética no permite hacer aquello, ya que establece que eso es indebido. Sin embargo, esto no mancha nuestra profesión, pero sí la afecta, lo ideal es que los juicios se ventilen ante los tribunales de justicia, pero naturalmente la prensa tiene que conocer de ellos y está bien que conozca, ya que la prensa también es un órgano contralor “.