La historia de cómo el fundador de Aguas Benedictino se endeudó con 400 millones de pesos: “Me quitaron todo, pero no las ganas de salir adelante”

En Más que un Pitch, conversamos con el fundador de Aguas Benedictino, Marcelo Guital, quien nos compartió la increíble historia de este emprendimiento nacional.

Por cómo surgió, Guital contó que siempre tuvo la intención de querer ser empresario, pero que diversos errores en la práctica lo llevaron a cumplir su sueño: “A temprana edad tuve la obsesión de querer ser distinto al momento que se vivía en los 80′ (…) en ese tiempo pensábamos, junto a un amigo, cómo ser empresarios y lo primero era prepararse y estudiar. Al principio tuvimos varios errores, por ejemplo, coloqué un quiosco en la playa y me lo cerraron carabineros y el SII, pero siempre quise transaccionar”.

Tras esto, al seguir su objetivo de querer transaccionar hizo dinero muy rápido, lo que lo llevó a invertir mal ese ingreso financiero: “A los 25 años tuve la suerte de hacerme un millón de dólares tras venderle motos a los carabineros, entonces dije que era fácil esto y ese fue mi error, me perdí, porque no hice un negocio, sino que fue solo una cosa transaccional. Con ese dinero apunté en los punto com, lo que en esa época era como el BitCoin y quebraron, dejándome endeudado por casi 400 millones de pesos. Realmente la pasé mal, pero ahí uno se reinventa y empecé a construirme nuevamente, quizás me quitaron todo, pero no me quitaron las ganas de salir adelante”.

En ese panorama de dificultad, tuvo una idea que lo inspiró nuevamente y lo ayudó a salir adelante: “En ese momento dije que quería vender algo que no fuera estacional, que lo consuman todos y en esa lluvia de ideas llegué al proyecto del agua. Empecé a venderla y ahí todo el mundo se reía, cunado iba a hacer mi pitch a los fondos de inversiones, mencionaba que era agua y la gente se iba, así que imagínate cuando decía que quería competir con Coca-Cola, no quedaba nadie en la oficina”.

Al ser consultado por si es difícil ser empresario, puntualizó en que “hoy la pasión supera al talento (…) yo vengo de la escuela real, entonces la ejecución marca la diferencia. Si uno no es un vendedor nato, no seas empresario, el tener hambre o un propósito inicial marca un precedente. Uno debe ponerse grandes locuras y para vivir bien hay que ganar dinero”.

